Maldini a Mediaset: "Ogni anno dobbiamo migliorarci. Vogliamo fare meglio in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato a Mediaset nel pre partita di Milan-Dinamo Zagabria, Paolo Maldini: ha parlato degli obiettivi di questa stagione: "Ogni anno dobbiamo migliorarci. Quando vinci lo Scudetto devi provare a confermarti e fare meglio in Champions, andare avanti in Coppa Italia; abbiamo anche la Supercoppa italiana. L'anno scorso in Champions avevamo un girone non facile, quest'anno siamo testa di serie e abbiamo un girone più abbordabile".