Maldini: "Al mondiale 2002 non ci volevano far entrare, qualcuno si era dimenticato il pass"

Intervenuto in live su Instagram con Bobo Vieri, Paolo Maldini si è raccontato, parlando anche di Milan (Qui l'intervista integrale). Queste le sue parole:

Sul mondiale del 2002: “Il mio ultimo mondiale è stato quello del 2002 in Corea. Non ci volevano far entrare allo stadio perché non avevamo i pass prima della partita contro di loro. Qualcuno se lo era dimenticato”

Il calcio, oltre che farmi realizzare come uomo, mi ha insegnato tanto. I miei figli hanno scelto di giocare a calcio. Ed è stato bello perché hai compagni di tutte le etnie ed estrazioni sociali. Inizi ad avere delle regole, degli obiettivi e devi fare dei sacrifici. L’esperienza calcistica è stata formativa ai massimi livelli. Siamo fortunati ad aver raggiunto dei grandi livelli. E a Christian e Daniel gli ho sempre detto che tutti i professionisti hanno fatto sacrifici nella loro vita. E la differenza tra i fuoriclasse e i giocatori di medio livello è quella, fare quel sacrificio in più.