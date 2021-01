Maldini: "Braida mi ha tempestato di telefonate per Colombo, ma non ha mai chiesto Daniel"

Paolo Maldini è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita del Dall'Ara. Su Daniel Maldini e il possibile interesse della Cremonese: "Ariedo mi ha tempestato di telefonate per Colombo, è andato alla Cremonese a titolo temporaneo perché ci crediamo molto. Non mi ha mai chiesto di Daniel, deve essere una gestione normale. Ho già fatto un suo rinnovo concordato con la proprietà, sono cose delicate, ma non c'è niente di cui vergognarsi quando i ragazzi valgono e vengono premiati. Dobbiamo evitare di vergognarci per cose fatte nella maniera giusta".