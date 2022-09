Maldini chiaro: "La differenza di budget con le inglesi ci mette in difficoltà"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Maldini, leggenda rossonera e attualmente Direttore dell’area tecnica del Milan, è stato ospite del Festival dello Sport, organizzato a Trento da La Gazzetta dello Sport, e si è così espresso sulle differenze con le inglesi: "Non c'è nessuna promessa, la promessa te la posso fare io: quella di non andare oltre i propri limiti economici. Tutto questo passa attraverso una ristrutturazione di tutto il calcio italiano in generale, la differenza con il calcio inglese è quasi insostenibile: la differenza di budget ci mette in difficoltà. Noi abbiamo altre armi, come storia e più idee. Il limite sicuro dei prossimi anni è quello dei ricavi/investimenti, non andremo oltre le nostre possibilità".

Pronti per le grandi notti di Champions? "La voglia, determinazione e le ambizioni ci sono. Io voglio una squadra ambiziosa, siamo il Milan e la storia parla per noi. Non è un discorso da fare solo per il Milan ma per tutta la Serie A, i nostri diritti TV valgono troppo poco per quello che siamo".