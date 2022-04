Maldini dopo Lazio-Milan: "Sono milanista: questa è un'emozione vera, è il succo del lavoro"

MilanNews.it

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso a MilanTV sull'emozioni dopo Lazio-Milan: "Vorrei esprimere un concetto molto semplice che sento molto mio in quanto milanista: io sono orgoglioso della squadra, dello staff e di ciò che ci stanno dando i tifosi. È un'emozione vera, è il succo del nostro lavoro, ciò che ci fa stare bene e chi fa vivere con un'emotività, a volte instabile, ma che provoca sensazioni piacevolissime. In stagioni del genere l'obiettivo è fare il meglio possibile: noi dobbiamo puntare molto in alto.