Maldini e le mani al collo di Chiellini: "Vi racconto perchè mi ero arrabbiato così tanto"

Intervistato a Muschio Selvaggio, Paolo Maldini ha commentato così l'episodio in cui ha messo le mani al collo a Chiellini in un Milan-Juventus della stagione 2008-2009: "In occasione di un corner mi aveva dato una gomitata, io mi ero già rotto il naso più volte e quindi volevo evitare di romperlo di nuovo e quindi mi sono arrabbiato parecchio. Poi è arrivato Buffon e mi ha detto di calmarmi. Sono cose che capitano, però dovete sapere che in allenamento è anche peggio, capita di perdere anche la pazienza. Mi ricordo poi un altro episidio, in un trofeo Berlusconi in cui ho tirato una testata a Casiraghi, mio compagno di squadra in nazionale.

Che vergogna quella volta. In quella partita avevo anche segnato e alla fine ero stato eletto miglior giocatore della partita nonostante l'espulsione. Io lo rifiuto perchè mi vergognavo. Casiraghi tra l'altro il giorno dopo si doveva sposare e lo ha fatto con l'occhio nero".