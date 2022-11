Maldini: "Essere stato protagonista di un pezzo di storia del Milan mi ha ha aiutato in questo nuovo ruolo da dirigente"

MilanNews.it

Ieri sera, Paolo Maldini ha ricevuto il riconoscimento di Miglior Dirigente Sportivo al premio Golden Boy 2022. Come riporta Tuttosport questa mattina, l'attuale dt rossonero ha parlato così del suo ruolo: "Non posso negare che essere stato protagonista di un pezzo di storia del Milan mi ha ha aiutato non poco in questo nuovo ruolo da dirigente".