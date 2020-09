Maldini: "Mille persone allo stadio una piacevole sorpresa, dal 7 ottobre si potrebbe avere una presenza maggiore"

Paolo Maldini, intervistato da Tuttomercatoweb in occasione del Premio Azeglio Vicini, ha detto la sua sulla serata di ieri a San Siro con il ritorno del pubblico: "Una piacevole sorpresa avere mille persone dentro lo stadio. Certamente mille su una capienza di 78mila per noi è poco, ma è già qualcosa. Sembra che dal 7 ottobre in poi si possa avere in percentuale una presenza maggiore. Vedremo cosa succederà".