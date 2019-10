Paolo Maldini, nella conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli, ha detto: “Noi non vogliamo stare qui 10 anni ad aspettare di diventare competitivi. Siamo professionisti da quando abbiamo 16 anni, abbiamo preso la vita in mano da giovani. Questo è un momento della nostra vita che viviamo in maniera serena.”