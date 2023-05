Maldini su Origi: "Ha tutto per essere un grande calciatore, ci aspettiamo tanto da lui"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Paolo Maldini ha rilasciato un'intervista a Sky al termine della sfida di Champions contro l'Inter parlando anche di Divock Origi: “Origi ha tutto per essere un grande calciatore. Ha fisico, tecnica, velocità, tiro, destro, sinistro. Effettivamente fa fatica a determinare nella zona della porta avversaria, e questo è un problema perché è un attaccante.

Sinceramente ci aspettiamo tantissimo da lui, l’abbiamo preso a parametro zero ma è stato un investimento importante dal punto di vista del salario. Guardandolo in allenamento sappiamo quello che può fare, è un altro esempio di un giocatore esperto ma che comunque non è riuscito a dare quello che ci aspettavamo. L’abbiamo preso per essere un’alternativa a Giroud, questo era un pensiero che avevamo avuto”.