Maledetti derby di coppa, il Milan incassa il 4° ko consecutivo contro un'italiana

La speranza per il Milan è di non dover affrontare dei derby italiani nelle coppe europee per i prossimi anni. L'uscita di scena per mano della Roma è la seconda consecutiva nei tornei UEFA. Quattro sconfitte consecutive contro le squadre italiane, nel dettaglio:

10 maggio 2023, Milan - Inter 0-2

16 maggio 2023, Inter - Milan 1-0

11 aprile 2024, Milan - Roma 0-1

18 aprile 2024, Roma - Milan 2-1

L'ultiima vittoria in un derby italiano risale al 12 aprile 2023, quando a San Siro i rossoneri hanno battuto il Napoli per l'andata dei quarti di finale di Champions League: 1-0, rete di Bennacer. Il pari una settimana dopo al "Maradona" (1-1) sancì la qualificazione al turno successivo.