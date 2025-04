Malore alle Maldive per Vieri: "Un polmone stava bene, l'altro fischiava"

L'ex attaccante tra le tante di Inter e Milan, Christian Vieri era in vacanza alle Maldive ma ha vissuto momenti di paura e preoccupazione legati a un malore che l'ha colpito. È stato lo stesso Vieri ad aggiornare sulla vicenda tramite i suoi profili social e in un video reel pubblicato su Instagram.

"Tutti mi chiedono come sto... Sono partito dall'Italia con tosse e dolore alle ossa". Al che lo stesso Vieri ha provato a curarsi in autonomia assumendo un farmaco molto comune, cosa che però non gli è bastata per far passare i problemi. Continua nella spiegazione: "Ho detto che mi prendevo un vecchio Brufen e sarebbe passato in due o tre giorni ma non è stato così". La tosse non gli lasciava tregua, le difficoltà a respirare hanno portato Vieri a farsi visitare da un medico in loco. E lì ha scoperto cosa avesse: "Il dottore mi sente i polmoni e mi dice che uno stava bene ma l'altro fischiava un po'. Quindi mi ha dato un antibiotico da prendere...".