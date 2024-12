Man City in crisi, Guardiola: "Ci alleneremo anche a Natale"

(ANSA) - MANCHESTER, 24 DIC - E' la vigilia di Natale, ma il Manchester City in piena crisi di gioco e risultati lavorerà sia ieri che oggi, alla rierca dello 'smalto' perduto. Lo ha puntualizzato Pep Guardiola, parlando all'antivigilia della sfida di campionato del 'Boxing Day' contro l'Everton. "Ci alleniamo oggi pomeriggio e domani sera - le parole di Guardiola -. Poi rimarremo qui e giocheremo il giorno di Santo Stefano. Oggi dopo la seduta, invece, i miei staranno a casa con le loro famiglie, poi anche domani mattina.

Poi ci alleneremo e spero che domani sera tutti vogliano essere qui (nel centro di allenamento ndr) perché è nostro dovere". M come va la situazione degli infortunati? Stones arà disponibile? "Come ho detto - ha risposto Guardiola -, ci alleniamo oggi pomeriggio, quindi vedremo quanti giocatori avremo a disposizione. In questo momento non lo so". (ANSA).