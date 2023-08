Manchester City, brutte notizie per Guardiola: De Bruyne verso un lungo stop

vedi letture

Kevin De Bruyne rischia un lungo stop. A sbilanciarsi è stato Pep Guardiola, il manager del Manchester City è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale contro il Siviglia, gara valida per la Supercoppa europea: "È un grave infortunio", ha ribadito il tecnico catalano. Il belga è uscito per un problema al flessore nel match contro il Burnley.

Guardiola ha poi spiegato quale sarà il percorso da intraprendere: "Dobbiamo decidere se avrà bisogno di un intervento chirurgico. Decideremo nei prossimi giorni, rischiamo di perderlo per tre-quattro mesi".