Manchester United, Bruno Fernandes: "Non so cosa passi nella testa di Ronaldo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bruno Fernandes, compagno di squadra al Manchester United e connazionale di Cristiano Ronaldo, ha parlato del futuro dell’ex Real Madrid dicendo: “Non so cosa Cristiano abbia detto al club, al manager, ma dobbiamo rispettare la sua scelta. È stato il nostro miglior marcatore, ha aggiunto gol. Ma il suo futuro non è una cosa che dipende da me, è il club che deve fare le proprie scelte e Cristiano le sue. Non so cosa passi nella sua testa”. Le parole sono state riportate da TMW.