Manchester United, Maguire minacciato: la polizia indaga

(ANSA) - LONDRA, 21 APR - La polizia di Manchester sta indagando sulle minacce anonime che parlavano di una bomba vicino casa di Harry Maguire, difensore della nazionale inglese e del Manchester United. "Nelle ultime 24 ore Harry ha ricevuto una seria minaccia che prendeva di mira la sua casa di famiglia - ha detto un portavoce del giocatore - Lui ha sporto denuncia e la polizia sta indagando". La polizia ha confermato di essere stata contattata ieri "per una minaccia di bomba nell'area di Wilmslow". "Nessuna evacuazione è stata disposta, ma a scopo precauzionale un cane poliziotto addestrato al rilevamento di esplosivi è stato portato a questo indirizzo oggi pomeriggio, per condurre una perquisizione nel giardino e nell'area circostante" hanno aggiunto gli agenti, precisando che nessun oggetto sospetto è stato trovato. Maguire, 29 anni, sta vivendo una stagione difficile, come tutti i Red Devils, in termini di prestazioni individuali. "La sicurezza della sua famiglia e dei suoi cari è la priorità numero uno di Harry", che vive con la compagna e due figli, ha detto il suo portavoce. "Continuerà a prepararsi normalmente per la partita questo fine settimana e non commenterà ulteriormente in questo momento". Lo United, sconfitto 4-0 dal Liverpool martedì, ha seriamente compromesso le sue possibilità di giocare la prossima Champions League. Attualmente è sesto con 54 punti, tre in meno di Tottenham e Arsenal che hanno entrambi una partita in meno. (ANSA).