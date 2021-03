Manchester United, Solskjaer: "Il Milan è tradizione, storia. Ora stanno ricostruendo"

Queste le parole di Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, nella vigilia del match di Europa League contro il Milan.

Sulle vittorie: "Ovviamente per una squadra quando vinci qualcosa significa molto. Sento che possa catalizzare il nostro futuro una nostra vittoria di un trofeo. La scorsa stagione siamo stati battuti in semifinale, è stata difficile da mandare giù".

Su Cavani: "È completamente focalizzato sull’essere disponibile per noi. Sta dando tutto per noi, è molto contento di giocare nel Manchester United. Ha ben contribuito finora, continuerà a farlo. Non è stata ancora presa nessuna decisione".

Su Rashford: "Non credo che sarà disponibile per domani, non si è allenato oggi con noi. Sarà in dubbio per il weekend, ma domani non credo che sarà noi, nonostante il mio ottimismo".

Sulle assenze: "David De Gea, Donny Van De Beek, Paul Pogba, Edinson Cavani, Juan Mata e Marcus Rashford non credo saranno disponibili. Edinson e Marcus sono in dubbio, ma non credo ci saranno".

Sul Milan: "Quando abbiamo pescato il Milan, abbiamo pensato alla Champions League. Ho grande ammirazione per loro: tradizione, storia, qualità, classe assoluta. Ora stanno ricostruendo, ma sono già lassù".