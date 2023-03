Mancini e l'Italia: "Abbiamo problemi a trovare talenti"

Fonte: ANSA

Nel mio lavoro cerco di fare questo perché in Italia ci sono tanti giovani e se gli danno modo di esprimersi ci daranno grande soddisfazioni". Mancini conclude parlando di quali sono le caratteristiche che prende in considerazione per le sue convocazioni: "Prima di tutto cerco la qualità tecnica e poi anche il modo di comportarsi con i compagni. Prendo ad esempio le convocazioni per l'Europeo vinto, c'erano tanti bravi giocatori che sono rimasti fuori e meritavano di esserci, ma in quel caso facemmo delle scelte anche in base alle caratteristiche comportamentali che ci hanno portato a vincere un campionato d'Europa quasi impossibile". (ANSA).