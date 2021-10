Mancini ieri ha seguito l'U21 in tv da Casa Italia: sul taccuino del ct c'erano Tonali e Lucca

Una volta chiusa la vicenda Olimpico - sottolinea il Corriere dello Sport - Roberto Mancini nel pomeriggio di ieri ha seguito in sede in via Allegri la partita dell'Italia Under 21, impegnata a Monza contro la Svezia (qualificazioni europee). Sul taccuino del ct il primo gol azzurro di Lorenzo Lucca, giovanissima promessa tra gli attaccanti italiani e in predicato di fare più avanti il gran salto verso la Nazionale, preceduto da Tonali, anche lui in campo, e vicinissimo alla chiamata tra i grandi.