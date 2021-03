Mancini: "Le voci su Donnarumma? Non sono preoccupato, Gigio è più esperto rispetto a quattro anni fa"

Il CT della Nazionale Roberto Mancini, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Irlanda del Nord di domani, ha parlato del fatto che secondo lui Donnarumma non si farà influenzare sulle voci sul suo futuro: "Non sono preoccupato, i ragazzi sono abituati a questo. Gigio è un po’ più esperto rispetto all’Europeo Under 21, non mi preoccupa più di tanto. Sappiamo che andiamo a giocare una competizione stupenda che non vinciamo da tanti anni e siamo concentrati su quello. Le regole ci sono sempre in una squadra”.