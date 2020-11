Mancini positivo, sulla panchina dell'Italia possibile spazio per Evani

Potrebbe essere Alberico Evani a sostituire Roberto Mancini alla guida della Nazionale. Dopo la positività al Covid-19 del ct azzurro, infatti, la FIGC ha comunicato che Mancini potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play. Così, in attesa di ulteriori comunicati ufficiali da parte della Federazione, ecco prendere corpo l'ipotesi di vedere Evani - già assistenze di Mancini - protagonista in panchina per i prossimi impegni (Estonia in amichevole, Polonia e Bosnia in Nations League).