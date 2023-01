Mancini ricorda Vialli: "Speravo in un miracolo. Abbiamo vissuto quasi tutta la vita insieme"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un'intervista concessa ai canali ufficiali della FIGC, il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha ricordato Gianluca Vialli: "E' una grande perdita per la sua famiglia, per me, per il calcio italiano. E' un momento difficile ma bisogna andare avanti. Speravo in un miracolo. Ci siamo visti, abbiamo parlato e scherzato. Era di buon umore, come sempre, e questo un po’ ti risolleva. Mi ha fatto piacere vederlo sereno. Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita insieme, abbiamo avuto da sempre un legame fraterno, anche se calcisticamente poi ci siamo divisi. Ma la nostra amicizia è rimasta salda, basata su un grande rispetto e un enorme affetto. Vialli ha trasmesso i valori della maglia azzurra? Sì, e noi dobbiamo continuare su questa strada. E' stato molto bravo nel far capire ai giovani il valore della maglia, come comportarsi: lui parlava volentieri con loro e loro lo ascoltavano con grande attenzione e ammirazione. Sono stati momenti molto belli e importanti".