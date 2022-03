Mandorlini: "Il Milan sta facendo cose importanti ma adesso deve raccogliere i frutti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'allenatore Andrea Mandorlini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando il derby di Coppa Italia in programma tra poco fra Milan e Inter: “Con la semifinale di Coppa Italia arriviamo ad un momento importante della stagione. Milan e Inter ormai si conoscono benissimo, credo che la squadra di Pioli sia andata oltre le proprie possibilità reali. Il Milan sta facendo cose molto importanti ma dopo due anni di lavoro bisogna portare a casa i frutti. Dispiace per la squalifica di Tonali, che in questo momento è un giocatore imprescindibile. Per le prossime gare anche il recupero di Ibrahimovic sarà importante, è un giocatore di personalità e sostituirlo non è facile nonostante i quarant’anni”.