Manganiello arbitro di Milan-Lazio: sarà il nono incrocio con i rossoneri

vedi letture

Il Milan sarà impegnato nuovamente in campionato, per il 27° turno di Serie A Enilive, contro la Lazio in un'altra gara cruciale per la corsa alla Champions League anche se, dopo la sconfitta in casa del Bologna, il posto nella massima competizione europea la prossima stagione è sempre più a rischio e difficile da raggiungere per il Diavolo. L'AIA per la sfida di San Siro, in programma domenica sera alle 20.45, ha designato il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo.

Sarà l'incrocio numero 9 con il Milan per il direttore di gara. Il bilancio è comunque positivo per il Diavolo che hanno conquistato cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultimo precedente è stato poco tempo fa, nella partita che si è disputata a Como a metà gennaio: i rossoneri hanno vinto in rimonta grazie alle reti di Theo Hernandez e Rafael Leao. L'unica sconfitta è arrivata nella stagione dello Scudetto: il Milan venne sconfitto in casa dal Sassuolo per 3-1.