Mangiante: "Il Milan arriva sui talenti prima degli altri, Maignan e Leao sono due simboli"

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sul proprio profilo Twitter commentando la vittoria ottenuta dal Milan contro la Sampdoria, che è valsa il momentaneo sorpasso dei rossoneri sull'Inter in testa alla classifica "Una vittoria firmata da un assist chirurgico di Maignan per Leao. Due simboli, insieme a Theo, Tonali etc etc, di un progetto tecnico che arriva sui talenti prima degli altri. Le facce simbolo di un primo posto del Milan che è andato con Ibra già oltre Ibra".