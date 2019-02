Maniero a MN: "Donnarumma sta tornando ad essere quello era prima delle voci di mercato"

Filippo Maniero, ex attaccante rossonero, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it e ha parlato di Gigio Donnarumma: "Sta ritornando ad essere quello che era prima di tutte quelle voci di mercato che lo hanno certamente disturbato. Un ragazzo giovane che viene catapultato in un grande club e vede grandi cifre può avere un momento sbandamento. Ora invece sembra aver ritrovato serenità e tranquillità e ha capito di essere un grande portiere e di essere in una squadra che può garantirgli un futuro importante. Sta ricominciando a dimostrare il suo valore, è certamente un valore aggiunto per il Milan".