Maniero: "Il Milan deve lottare per il campionato e tornare in Champions. Con il Porto sevono sei punti"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Pippo Maniero ha parlato così dell'obiettivo stagionale del Milan. Queste le dichiarazioni dell'ex centravanti rossonero: "Lottare per il campionato e tornare anche in Champions. Non è finita nemmeno lì, secondo me. Ma col Porto servono 6 punti, altrimenti passare il turno diventa quasi impossibile".