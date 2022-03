Marani: "A centrocampo Tonali può essere uno degli uomini della nuova Nazionale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca

Matteo Marani ai microfoni di Sky Sport parla del futuro dell'Italia per tornare a competere ai massimi livelli: "Abbiamo l’obbligo di recuperare al meglio Donnarumma che è stato il miglior portiere all’Europeo e poi si è perso negli ultimi mesi. Poi servono due difensori centrali, perché Chiellini e Bonucci sono arrivati alla fine della loro corsa dopo aver fatto la differenza negli ultimi anni come si è visto all’Europeo. Non è facile perché non ne vedo molti specialmente nei grandi club. A centrocampo Tonali può essere uno degli uomini della nuova Nazionale. Davanti tutti il talento è soprattutto a Sassuolo, un club che non fa le coppe europee e questo è un elemento importante quando vai a giocarti qualcosa di importante o affronti un avversario come Germania o Francia. C'è tanto lavoro da fare”.