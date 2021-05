Marani: "Al Milan nel girone di ritorno è mancato Ibrahimovic"

Matteo Marani, intervenuto su Sky durante ‘Il Calcio è servito’, ha commentato Milan-Cagliari di ieri dicendo: “Il Milan ha fatto fatica mentre il Cagliari ha giocato benissimo con un grande Godin. I bilanci delle stagioni delle squadre vengono stilati su differenze minime, non può essere un punto a cambiare i giudizi, bisogna ponderarli. Il lavoro di Pioli al Milan passa ora passa da un unico risultato. Ma l’obiettivo a inizio anno del Milan quale era? Il quarto posto, e i rossoneri stanno lottando per questo e dunque non sono lontani dalla loro dimensione. Hanno avuto si una grande concorrenza come Napoli, Atalanta e Juventus. Chiaro che se prendiamo come punto di riferimento il Milan primo in classifica a fine girone d’andata, i giudizi vengono sovvertiti. Il lavoro c’è stato ma in casa i rossoneri hanno girato male perché le avversarie si coprono e gli uomini di Pioli non trovano gli spazi giusti per attaccare e fare male. Altro cosa che è mancata al Milan nel ritorno è Ibrahimovic perché nella seconda parte ha segnato solo 3 gol”.