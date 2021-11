Marani: "Genoa-Milan non sarà mai una gara come le altre per Sheva"

Intervenuto a Sky Sport 24, Matteo Marani ha parlato di Genoa-Milan. Andriy Shevchenko, nuovo allenatore dei liguri, affronterà una parte importantissima del suo passato: "Non sarà una gara come le altre per lui, credo che non potrà mai esserlo per i tifosi del Milan. Sheva è uno dei Palloni d’Oro della storia rossonera, è una storia di un grande ritorno contro una squadra che è stata in assoluto la più importante della sua carriera”.