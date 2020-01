Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "In due ore in campo ha cambiato il Milan. Non solo per il gol segnato, ma perchè tutto il Milan è cambiato, con lo svedese gira in maniera diversa. Ha 38 anni, deve gestirsi nel modo migliore, ma sta dando quello che serviva al Milan".