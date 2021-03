Marani: "Il Milan deve capire come gestire la situazione Ibrahimovic in vista della prossima stagione"

Matteo Marani, intervenuto durante la trasmissione Il Calcio è Servito in onda su Sky, ha parlato del Milan e del momento che i rossoneri stanno attraversando. Marani ha detto: “Quello che ha fatto Pioli dal punto di vista del miglioramento è prodigioso, non è da tutti migliorarsi di 20 punti da un anno all’altro. Ora però bisogna centrare l’obiettivo che è stare nella prossima Champions League, nella casa del Milan. Via campionato o via Europa League, il Milan deve esserci. Il compito è non è facile perché questa è una stagione strana e anomala. Io penso che i rossoneri se concludono bene possono andare in Champions League, se la situazione dovesse peggiorare invece, diventa più rischioso. Attaccante per la prossima stagione? Se rimane Ibrahimovic, non ne puoi prendere uno troppo ingombrante, ma allo stesso tempo ne devi avere un altro che ti porti un contributo di gol importante, altrimenti rischi di averne 2 e non trovare alla fine il centravanti che dia continuità. Ibrahimovic è figlio dell’emergenza, ha fatto gli straordinari, ma ora bisogna capire come gestire quella situazione lì, tenuto conto che Ibrahimovic l’anno prossimo avrà 41 anni”.