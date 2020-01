Marani: "Il Milan ha fatto investimenti importanti che poi non hanno reso. Su Ibra non si può costruire il futuro"

Matteo Marani ha parlato del Calciomercato del Milan a Sky Sport: "Le situazioni Suso-Piatek-Paquetá si assomigliano molto. Hanno il comune denominatore che sono usciti dall'arrivo di Ibrahimovic e quindi da quando il Milan ha iniziato a cambiare volto. Ibra non è la persona su cui costruire il futuro, speravi che lo fossero i giocatori che hai comprato spendendo circa 70 milioni un anno fa. Ora il Milan deve vendere, senza svendere. Sono stati investimenti molto onerosi che hanno però dato poco. In questo momento i rossoneri sono cambiati. Suso non avrà tutte le colpe di questo mondo, Paquetá non si sarà inserito a dovere... ma detto tutto ciò bisogna però prendere atto che il Milan si è fatto un'altra fisionomia. Giocano Leao e Rebic. Gioca Castillejo. Il Milan ora è da un'altra parte. Bisogna dire che il Milan questa volta non aveva scelta. Negli anni passati poteva ed ha speso moltissimo, questa volta i rossoneri non avevano soldi da spendere. Malgrado questo i risultati sono migliorati. Il Milan in emergenza economica ha trovato l'unico giocatori che per cifre poteva tamponare questa situazione. E ora dovrà cercare di vendere bene questi giocatori per poter poi acquistare bene nuovi giocatori".