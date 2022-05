Marani: "Il Milan ha qualcosa in meno dell'Inter, ma supera i momenti delicati"

MilanNews.it

Presente negli studi di Sky Sport, Matteo Marani ha parlato della lotta scudetto dopo le gare del weekend: "Ieri è stato bello il passaggio del peso psicologico tra Milan e Inter. Primo lo avevano i rossoneri contro la Fiorentina, poi è passato ai nerazzurri che hanno risposto alla grande. La sensazione è che si lotterà fino alla fine, fino all'ultimo minuto di questo campionato. Il Milan è una squadra che sa soffrire, ha qualcosa in meno rispetto all'Inter e riesce a superare alcuni momenti complicati. Alla fine le partite le vince sempre, in un modo o nell'altro. Tomori e Tonali sono due titolari da un anno, il centrocampista ha un rendimento al top sotto tutti i punti di vista. Inter e Milan sono comunque la dimostrazione che si comincia a vincere in sede e poi si arriva al campo. I due club hanno dato sostanza ai progetti".