Marani: "Il Milan ha speso ma lo ha fatto male, deve cercare una strada alternativa"

Matteo Marani, intervenuto a Sky Sport 24, ha sottolineato i motivi che potrebbero spingere il club rossonero a puntare su Rangnick: "Il Milan in questi anni ha speso ma ha speso male. Il Milan deve cercare una strada alternativa perché questo modello non ha funzionato. Una squadra che spende e ha ingaggi piuttosto elevati e non riesce a valorizzare i giocatori, non riesce a fare i risultati, deve cercare una soluzione per uscirne. Andrà bene o non andrà bene, però è un tentativo".