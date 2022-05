Marani: "Milan? Bisogna riconoscere un grande lavoro del club"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto negli studi di Sky Sport, il direttore Matteo Marani ha commentato così il percorso del Milan di Stefano Pioli in questo campionato: "Ai rossoneri bisogna riconoscere un grande lavoro. Il Milan quest'anno non ha investito e non deve pagare gli stipendi che hanno Inter e Juventus, e spende meno del Napoli. Quando c’è qualità di lavoro, puoi fare grandi cose. Pioli, negli anni, è sempre stato considerato come quello 'non invitato alla festa', ma si è costruito questa chance. Accanto a lui Massara e Maldini. Loro tre, con Gazidis, sono la spiegazione di questo Milan. Stefano si è guadagnato con merito la permanenza sulla panchina e, a me, dal punto di vista umano, fa grande piacere".