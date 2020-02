Marani: "Paolo Maldini il più grande milanista in assoluto"

Intervenuto a Sky Sport, Matteo Marani ha parlato delle tre generazioni di Maldini che si sono succedute: "Riprendo quello che ha detto Ambrosini in telecronaca: "Sono un po emozionato io per Paolo", diciamo che è un po il pensiero di tutti i tifosi e di tutto il mondo del calcio e di tutti noi che abbiamo fatto in tempo a vedere il debutto del papà che me lo ricordo con grande freschezza. Sicuramente è una storia straordinaria, che non ha pari in tutta la storia del calcio: quella di tre generazioni, ovvero nonno, papà e nipote che diventano tutti con la maglia rossonera. Nel 20 gennaio dell' '85 debuttata Paolo Maldini, scrivendo una storia straordinaria. Io considero Maldini il più grande milanista in assoluto"