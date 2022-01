Marani: "Provo solidarietà per Dal Pino. Serie A parlamentino con 20 presidenti bercianti"

Dagli studi di Sky Sport 24, Matteo Marani commenta il caos in Serie A: “Io provo solidarietà per Dal Pino, non è facile mettere d’accordo i venti presidenti della Lega. Non è la NBA, la NFL o la Premier: qui non c’è un’azienda che decide. È come se fosse un piccolo parlamentino, con soggetti spesso urlanti, bercianti, poco inclini alla decisione”.