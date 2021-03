Marani: "Quello che mi piace del Milan è lo spirito, non mollano mai"

Matteo Marani, intervenuto durante la trasmissione Il Calcio è Servito in onda su Sky, ha parlato del Milan all’indomani della vittoria contro la Fiorentina. Marani ha detto: “Questo Milan per me è una conferma straordinaria di forza mentale, bisogna dare merito a chi lavora nel Milan. Hanno aggiunto un tassello fondamentale come Tomori rispetto a inizio anno, hanno voglia di continuare a crescere e nonostante i momenti difficili, hanno risposto bene. Quando è entrato Bennacer ieri, il Milan ci ha fatto vedere cos’è il Milan con l’algerino in campo. A me quello che piace del Milan è lo spirito, non mollano mai”.