Marani sul Milan: "Problema soprattutto psicologico. Una squadra di Serie A non può fare certi errori"

Matteo Marani, intervenuto a SkySport24, ha commentato così il momento negativo del Milan: "Quella del Milan è una notte buia e lunga. Pioli sta mettendo la sua mano, ora il Milan un po' di organizzazione in più ce l'ha. A me sembra sia soprattutto un problema psicologico. Ieri il Milan ha sbagliato tanto, una squadra di Serie A non può commettere così tanti errori. Dzeko, che è uno dei migliori colpitori di testa in Italia, era tutto solo in area piccola. Non capisco nemmeno gli errori di Calabria e Biglia. Il Milan è troppo fragile mentalmente. Suso non è incisivo, il vero Paquetà non può essere questo, deve essere più continuo. Il Milan ha problemi offensivi, ha segnato finora 9 gol in campionto, di cui tre su rigore. Il Milan deve cercare di compattarsi. Al Milan non c'è più l'ambiente degli anni passati, lo aveva riportato un po' Gattuso. Pioli non va lasciato solo. Ieri la Roma è stata squadra, il Milan no. Si sapeva che il lavoro di Pioli non sarebbe stato facile".