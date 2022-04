Marca - Il Barcellona pronto a offrire 35 milioni al Bayern Monaco per avere Lewandowski

MilanNews.it

Il quotidiano Marca oggi in edicola parla delle possibilità che Robert Lewandowski lasci il Bayern Monaco a fine stagione per approdare al Barcellona. Il giornale spagnolo dice che Mateu Alemany, DS del club catalano, avrebbe già incontrato l'agente del centravanti polacco, Pini Zahavi, per informarlo che il Barcellona è disposto a pagare 35 milioni per il cartellino del suo assistito. A Lewandowski verrebbe offerto un contratto biennale, con opzione per un terzo anno.