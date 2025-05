Marchegiani: “Conte fa bene dove ci si deve riscattare. Juve o Milan è uguale”

Quale sarà il futuro di Antonio Conte? Dagli studi di Sky, ne ha parlato Luca Marchegiani: “Secondo me, il suo modo di incidere rende di più nel momento in cui trova una squadra che ha bisogno di riscattarsi. Juventus o Milan vanno bene entrambe. Io non dico che se ne deve andare, dico che io lo vedo più efficace in un contesto dove c’è da riscattarsi. La Juve ha perso lo status che aveva fino a qualche anno fa”.

Tra i temi affrontati nel corso della trasmissione, anche l’ipotesi Cesc Fabregas per la panchina della Roma: “Roma è complicata, a Roma uno come Luis Enrique è stato trattato come l’ultimo… Stiamo parlando di un allenatore giovane, che ha gli occhi di tutti addosso. Guardate Xabi Alonso: è rimasto un anno a Leverkusen, ha valutato la situazione, ha fatto esperienza e ora è andato al Real Madrid”.