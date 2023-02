Marchegiani: "Il Milan non è favorito con il Tottenham ma può batterlo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Luca Marchegiani, ex portiere di Serie A e noto commentatore tv, ha parlato del derby di Milano ai microfoni di Tuttosport ma si è soffermato anche sui prossimi, vicinissimi, impegni di Champions League. In particolare ha parlato così della sfida del Milan al Tottenham di Antonio Conte: "Il Milan con il Tottenham non parte favorito però può batterlo perché è una squadra forte ma non è una corazzata come altre squadre inglesi. Mi auguro sia l'anno buono per vedere un'italiana ai quarti di Champions e penso che abbiamo possibilità perché il sorteggio non è impossibile per nessuna delle tre: una, due o forse tre me le aspetto ai quarti".