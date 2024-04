Marchegiani: "L'obiettivo del Milan adesso è vincere l'Europa League"

Nel corso del consueto appuntamento con il prorgamma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa, l'ex giocatore ed oggi opinionista sportivo e commentatore Luca Marchegiani è intervenuto su alcuni dei più importanti temi d'attualità in casa Milan alla vigilia di una settimana decisiva per la stagione della formazione di Stefano Pioli. Queste le sue dichiarazioni.

"Secondo me il Milan è una squadra che ha delle grandi qualità, ha qualche difetto, che chiaramente si vede di più quando affronti una squadra forte, come è la Roma in questo momento. La partita di oggi (quella contro il Sassuolo ndr) fa poco testo secondo me, perché è una partita in mezzo alle due partite più importanti della stagione. Io non so quanto sia importante il derby per il Milan. Il Milan deve vincere l'Europa League, secondo me. Considerando che l'Atalanta ha praticamente fatto fuori il Liverpool. Ce l'obiettivo del Milan è vincere l'Europa League adesso. Oggi (ieri ndr) era una partita, c'era qualche cambio, ha preso due gol in 10' in maniera anche abbastanza banale. Sono quelle partite che fanno poco testo nell'analisi della squadra. Il Milan, per il valore dei giocatori che ha, subisce gol troppo facilmente, ed anche in momenti della aprtiat in cui ci vorebbe un'applicazione diversa, questo lo penso da sempre, e la partita di oggi lo conferma nei numeri, ma secondo me non cambia niente per quello che è il mi giudizio sul Milan".