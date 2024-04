MN - Eranio: "Il ciclo Pioli? Il mio voto è 8. Nel calcio la meritocrazia non esiste e si dimentica troppo in fretta"

vedi letture

Pur con quattro partite ancora da giocare la stagione del Milan è virtualmente chiusa. Il pari della Roma contro il Napoli ha permesso ai rossoneri di staccare il biglietto per la prossima Champions League. Inevitabile che tenga banco la costruzione della squadra per la prossima stagione. Partendo dalla scelta dell'allenatore. Ai microfoni di MilanNews.it, Stefano Eranio ci dà il suo punto di vista:

Il ciclo di Stefano Pioli intanto volge al termine...

"Il problema è che il lavoro fatto si dimentica sempre troppo in fretta. Emerge sempre l'ultima partita a cancellare il resto, i traguardi che hai ottenuto ormai sono ottenuti quindi hai fatto il tuo dovere. Il calcio sta diventando sempre più strano. La meritocrazia non esiste".

Come valuta il lavoro di Pioli in questi cinque anni?

"Il mio giudizio è ottimo, anche quest'anno pur essendo martoriato dagli infortuni in momenti importanti della stagione la squadra è sempre stata competitiva. Io dico che il pregio migliore dell'allenatore dev'essere la fortuna. A mio avviso il voto è almeno un 8".