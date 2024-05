De Ketelaere flop in finale di Coppa Italia. Le pagelle: "Sostituito dopo primo tempo in versione Milan"

"Il pallone più invitante dell’intero primo tempo atalantino sul suo mancino, lo calcia fuori dallo stadio. Dopo un primo tempo in versione Milan, viene sostituito". È inevitabilmente severa l'analisi che abbiamo fatto su TMW riguardo alla prestazione deludente di Charles De Ketelaere contro la Juventus nella finale di Coppa Italia. È dello stesso avviso anche La Gazzetta dello Sport, che boccia il fantasista belga con un 4,5 in pagella: "Il fratello del CDK di domenica. Timido fra Danilo e Bremer che lo stringono, soffre la loro fisicità. E la prima volta che vede la porta con un po’ di spazio, mira il cielo". Voto 4,5 anche per il Corriere dello Sport, che non riesce a trovare motivi per non sostituire il calciatore arrivato dal Milan durante l'intervallo. "Il ragazzo che aveva rovinato la difesa della Roma, sembra leggero come una piuma per la difesa della Juve. Un tiro in curva nel primo tempo, niente altro. Inevitabile il cambio nell’intervallo".

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4,5

Tuttosport: 5

TuttoAtalanta: 5