Bonan: "Fonseca ha vinto meno di altri, ma ho un bel ricordo di lui, una persona elegante"

vedi letture

Alessandro Bonan, giornalista e conduttore televisivo è intervenuto così ai microfoni di Sky Sport in merito alla tanto chiacchierata decisione del Milan sul proprio futuro allenatore in vista della prossima stagione. Queste le sue interessanti dichiarazioni:

"Penso in assoluto, che se il Milan andasse su un allenatore italiano creerebbe il presupposto per una partenza più veloce e più facile, ti dico però che anche Conceição è tecnico bravo e preparato, ma così come lo era pure Lopetegui, con una carriera di tutto rispetto. Fonseca forse ha vinto meno di questi che ho appena citato, ma ho un bel ricordo di lui, una persona elegante. Anche gli allenatori italiani però sono molto bravi.."