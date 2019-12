Marchegiani: "La squadra ha dei limiti, il lavoro di Pioli è duro"

Luca Marchegiani, intervenuto a Sky Sport, si è espresso sullo scivolone del Mila a Bergamo: "Non bisogna essere troppo definitivi, una partita storta può capitare, l'Atalanta costruisce 20 occasioni da gol ogni partita. Un altro discorso è sul valore oggettivo della squadra, obiettivamente anche nelle partite che aveva vinto, contro avversari con cui avrebbe dovuto vincere, non sempre ha giocato in maniera straconvincente. E' un lavoro duro quello di Pioli, la squadra secondo me ha dei limiti".