Marchegiani sul Milan: "Sembra una squadra che ha perso tutto: manca gioco e compattezza"

Luca Marchegiani, intervenuto negli studi di Sky Sport 24 nel pomeriggio di domenica, ha parlato così del periodo nero del Milan: "Difficile capire dall’esterno il problema del Milan ma è chiaro che è successo qualcosa. Troppo presto per lasciare la lotta scudetto. L’anno scorso è una squadra che ha fatto più di quelle che erano le aspettative, però sembrava aver consolidato dei valori di squadra, gioco e atteggiamento. Ora sembra una squadra che ha perso tutto. Non ha più gioco, individualità, atteggiamento, compattezza di squadra. Non so perché succedono queste cose"