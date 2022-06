Marchetti: "Il grande orgoglio di Elliott è aver rimesso in ordine i conti del Milan"

MilanNews.it

Luca Marchetti, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi sul lavoro svolto da Elliott in questi quattro anni di gestione Milan: “Il grande orgoglio di Elliott è aver rimesso in ordine dei conti che non erano a posto. Non tutti ci riescono, praticamente nessuno riesce a migliorarli e a vincere. Il Milan negli ultimi dieci anni ha perso quasi un miliardo di euro, con il Covid le perdite sono aumentate quasi a duecento milioni. Il Milan ha ridotto il debito grazie ad un miglioramento dei ricavi, ad un contenimento dei costi ma è riuscito comunque a vincere”.